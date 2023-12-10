滿貫友賽SBL球隊練兵鬥南華　晉裕撼建龍飛馬東網直播

甲一男籃連場好戲，各位球迷一齊睇直播支持港籃。

甲一男籃本周重燃戰火，經過兩多星期休戰期後，各隊養精蓄銳迎接常規賽「下半場」，周三（13日）打頭陣有「長勝軍」滿貫硬撼南華，而周四（14日）頭場則有晉裕對建龍飛馬，究竟各隊調整後表現如何？球迷拭目以待。（on.cc東網及港台電視32周三晚上7時，及周四晚上7時同步直播）

港台32及on.cc東網直播賽程

12月13日 7:00pm 滿貫VS南華

12月14日 7:00pm 晉裕VS建龍飛馬

收看東網直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可：

滿貫自上月中擊敗漢友後以逸待勞，並趁休戰空檔拉隊到台灣集訓，分別與兩隊SBL球隊

裕隆納智捷籃球隊及臺灣銀行籃球隊作友誼賽，保持狀態及加強磨合。「綠軍」聯賽5戰全勝而且火力驚人，場均得分「破百」高達100.2分，攻力傲視全聯盟。今仗面對南華將是兩軍繼銀牌勝方賽後，時隔3個多月後再度碰頭，該仗滿貫憑蓋帝斯奪「雙雙」淨勝16分獲勝，如今兩隊陣容各有變化，惠龍兒「倒戈」、而梁兆華歸隊助南華，且看紅綠兩軍今次交鋒擦出猛烈火花。

至於周四頭場為爭入前6關鍵戰，目前晉裕與建龍飛馬同樣錄得5戰1勝4負，兩軍實力相若，銀牌對賽建龍飛馬以兩分之差僅勝，來仗預料有一番激鬥。