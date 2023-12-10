拿達路轟入世界波　續約好事近

拿達路馬天尼斯今季聯賽上陣15場入14球。(Getty Images)

周日(10日)凌晨意甲，國際米蘭主場以4比0大勝烏甸尼斯，以2分優勢力壓祖雲達斯，重返榜首之位。國米前鋒拿達路馬天尼斯今仗博到1球12碼，並射入1球世界波，表現光芒四射，會方即將開出高薪合約，綁實呢位26歲阿根廷國腳。

兩隊實力有明顯距離，國米佔盡上風，一開波就搶攻，包括拿達路馬天尼斯頭槌攻門中柱彈出，戰至37分鐘，拿達路馬天尼斯喺禁區內被對手拉跌，球證判12碼，查漢奴古主射入網。

國米打破缺口之後，迅速再由費達歷高迪馬高、馬古斯杜林各建一功，上半場領先3球。演出落力嘅拿達路馬天尼斯喺84分鐘終於有收穫，中圈位置搶到波之後，個人表演長驅直進，喺禁區邊勁射入網，今季聯賽上陣15場入14球，高居射手榜第1位。

拿達路馬天尼斯透露即將續約，佢話：「我同球會非常接近達成協議，未知聖誕節前能否落實，總之我非常開心。」盛傳巴塞隆拿同皇馬有興趣收購拿達路馬天尼斯，但依家可以死心。

另1支意甲豪門AC米蘭雖然有基奧特復出入波，但仍然作客以2比3不敵阿特蘭大，已經落後國米9分，A米將於周四(14日)凌晨歐聯作客紐卡素，除咗必須贏波之外，仲要巴黎聖日耳門輸波，先至可以出線，機會非常渺茫。