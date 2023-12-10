祖高爾：熱刺接連領先下失分不解之謎

來到本周日的比賽日，我們將看到熱刺對紐卡素的精彩對決。

熱刺由於多名球員先後受傷和停賽，狀態無可避免地下滑，但他們在對曼城的比賽中表現出色，最終逼和3:3。我原本以為曼城會佔據主導地位並輕鬆贏得比賽，但熱刺展現了無比的勇氣和決心，堅持下去並成功搶回1分，這種精神面貌之前大多與熱刺扯不上任何關係，但現今即使在兵源緊絀的情況下，所展現的頑強鬥志，已足證新主帥普斯迪高路對這支球隊的影響。

然而，這支北倫敦球隊在周中主場不敵同市對手韋斯咸，連續5場比賽未嘗一勝。奇怪的是，熱刺在這5仗中都取得領先，但卻沒能保住勝局。中堅基斯甸羅美路的回歸，將有助於球隊於聖誕快車期間穩住局面，儘管有時有點魯莽，但他無疑是陣中最出色的後衞，並為防線注入了勝利的心態和信心，這一點在他對韋斯咸的比賽中取得入球得到了充分體現。

我想強調的另一位熱刺球員是古路施夫斯基。按照其級數，今季他有點遲入局，但過去5場攻入3球後，他開始在熱刺最需要的時候殺入禁區。如果想要彌補因哈利卡尼離隊而失去的入球能力，那麼他跟其他球員必須付出更多，分擔孫興民的重責。我在過去幾場比賽中看到他的變化，當中與占士麥迪臣的受傷有很大關係。當占士麥迪臣在陣中時，他傾向於保持更高和更邊路的位置，為其騰出球場中央的空間。現在占士麥迪臣因傷缺陣下，我們看到他更多時候回到了中路位置，並在比賽參與更多，我認為使他變得更具威脅。

在之前對般尼茅夫敗陣後，紐卡素一度取得了聯賽兩連勝，但日前快車又不敵愛華頓。我認為領隊艾迪侯域在駕馭一支年輕且體力透支的球隊已經做得很好，也幫助紐卡素在爭奪前4的過程中，取得了很好的成績，並讓利維斯賀爾、利夫拿文度和邁利等欠缺英超經驗的年輕球員，發揮出了最高的水平。在不斷使用相同的球員比賽下，他們在對愛華頓時看起來有點疲累，最終於比賽尾段崩盤。

門將尼克普比的重傷將成為紐卡素的一大隱憂，但杜巴夫卡也是一名優秀的門將，而且無論如何他身前總有一班優秀的後衞。隨着丹般恩和保治文接近復出，將會進一步加強防守力。這點對他們今年剩餘的比賽至關重要，在年底先後面對富咸、盧頓和諾定咸森林，艾迪侯域相信希望能從每場全取3分，原因是新年後他們將於英超挑戰利物浦、曼城及阿士東維拉，又要於英足盃遇上死敵新特蘭，所以領隊絕對深知在此之前必須盡量贏波。

我們必須談談安東尼哥頓和他的狀態。就像高爾彭馬一樣，不要因為之前經常看到安東尼哥頓為愛華頓上陣而忘記他有多年輕，22歲的他展現了一名猶如經驗老到的英超球員的成熟特質。如果他保持這種狀態，將有力成為入選英格蘭歐國盃大軍的邊緣分子。

雙方今季的狀態都有力問鼎前4，因此雙方都不想輸給直接競爭對手。我認為考慮到兩支球隊近期的狀態以及對輸掉今場比賽的恐懼，雙方會滿意打和的戰果，因此預測和氣收場。