港超聯　理文作客3比2贏大埔

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（10日）假大埔運動場爆發前列對決，大埔擺下擂台迎戰理文。結果「黃黑軍團」靠杜度、艾華頓及保連奴各入1球，以3比2擊敗靠卡朗及陳肇鈞連追兩球，兼有馬高斯山度士12碼宴客的「綠戰士」。

「綠戰士」有卡朗復出擔任箭頭，與雷仙奴負責攻堅，陳肇鈞、利馬與馮冠鳴坐鎮中場，加比爾及馬高斯山度士組成森巴後防，與把關的謝家榮聯手抵擋對手進攻；「黃黑軍團」則有上季效力大埔的保連奴擔正，與安尼亞及艾華頓肩負入球重責，胡晉銘及顏樂楓組成雙防中，支援保利臣，同樣倒戈的杜度鎮守後防中路。

理文取得夢幻般開局，7分鐘，安尼亞接應界外球，一射中柱彈出，為大埔後防響起警號。1分鐘後理文角球機會，保利臣前柱頭鎚二傳，伏兵遠柱的杜度一頂入網。10分鐘，艾華頓窄角度一射入網，迅速拉開比數。理文攻勢浪接浪，保利臣勁射造成大埔後防混亂，保連奴亂戰下射入，12分鐘已為理文搶得3球領先優勢。

如夢初醒的大埔開始反擊，14分鐘，雷仙奴禁區外的起腳考驗不到陳嘉豪。19分鐘，大埔角球機會，陳嘉豪手槌解圍不遠，卡朗禁區內一射入網，為主隊扳回一城。及後顏樂楓禁區內攬跌卡朗，球證看過VAR後指向12碼點，不過操刀的馬高斯山度士操刀宴客，被陳嘉豪撲出。理文半場暫時以3比1領先。

換邊後，輪到大埔主攻，令理文後防非常受壓。48分鐘，蔡立靖推入大位一射高出。54分鐘，蔡立靖同樣位置選擇傳中，卡朗接應攻門不中目標。5分鐘後，蔡立靖再傳中，雷仙奴頭鎚二傳，卡朗衝前一射被陳嘉豪擋走。

78分鐘，艾華頓突破後推大位起腳，被謝家榮撲出底線。大埔的努力在82分鐘收到回報，馬高斯山度士接應角球一頂中楣彈出，陳肇鈞再加一頭頂入，為大埔追至2比3，可惜無以為繼。最終理文將3比2勝局保持到完場，作客擊敗大埔，繼續守住榜首優勢。

今場倒戈的杜度助攻助守，除了為理文頂入關鍵入球之外，在球隊後防受壓的情況下，多次挺身而出化險為夷，賽後他承認今場3分來之不易：「喺大埔運動場比賽，對我不嬲有特別意義，呢場我哋早早領先3球，但比賽過程非常困難，好開心見到球隊保持鬥心，希望繼續保持。」

正在爭取入籍的杜度，也不忘透露申請進度：「我已經攞咗香港身分證，正申請緊特區護照，等埋入境處嘅文件就可以完成所有程序，希望嚟緊幾星期內會有消息。」杜度對在「亞洲盃」決賽周開始前完成入籍保持樂觀，並表示有與港隊主帥莊恩安達臣保持交流：「安帥一直有留意我嘅入籍進度，如果趕得切踢『亞洲盃』決賽周，將會係我球員生涯中最榮幸嘅事。」