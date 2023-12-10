防線不穩以攻代守　熱刺紐卡素大騷娛賓

英超大戰，熱刺主場迎戰紐卡素。兩隊近期同樣傷停問題嚴重，但熱刺仍堅持進攻打法，繼續全軍壓上瘋狂逼搶，入球多失球亦多，例如前仗火併曼城踢成3比3，極富娛樂性，周中對韋斯咸領先下又輸1比2，至於「喜鵲」近況亦唔係好，上仗對愛華頓輸0比3，同樣捧唔落手，既然雙方近5次交手全開3球或以上，捧2.5球入球大屬明智之選。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

熱刺傷兵不少於9人，其中以占士麥迪臣同雲迪尹缺陣影響最大，導致球隊近5仗錄得1和4負劣績，但主帥普斯迪高路並未放棄主攻踢法，球隊繼續場場有「士哥」，不過由於防線不穩，近期每次領先後都保唔住優勢，最終都輸波而回。熱刺今仗有隊長孫興民受傷上陣成疑，幸好李察利臣同柏比沙亞傷愈復出，中前場足夠人腳繼續喪攻。

另邊廂，紐卡素傷兵及停賽球員亦超過10人，最新傷兵有門將尼克普比，據報須養傷5個月，上仗對愛華頓開始要改用杜巴夫卡把關，「膠龍」卡利奧斯擔任後備門將，結果上場淨吞「拖肥糖」3蛋，可見後防方面好唔穩陣。

喜鵲3箭頭火力十足

不過紐記今仗火併熱刺都要頂硬上，預料球隊會以攻代守，前鋒線繼續排出阿歷山大伊沙克、米基爾阿米朗同安東尼哥頓三箭頭，對住熱刺條豆腐防線要入波唔難，相信今場會多波入，大家等睇入球騷。

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