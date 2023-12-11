熱刺大炒紐卡素　孫興民神紀錄奠定傳奇地位

周一(11日)凌晨英超前列大戰，熱刺主場4比1大炒紐卡素，南韓前鋒孫興民今場威風八面，佢交出1個入波同2次助攻成為贏波英雄，同時達到連續8季英超入球雙位數嘅里程碑。英超過去只有6位名宿可以有呢個成就，孫興民亦成功奠定自己英超傳奇嘅位地。

賽前5場不勝嘅熱刺，今仗主場出擊決心極大，26分鐘孫興民左路爆破後傳中，造就烏杜治龍門口射入，呢位南韓國腳38分鐘重施故技，左路扭過捷比亞後傳中畀李察利臣射入。換邊後熱刺改踢反擊，李察利尼60分鐘射成3比0，孫興民尾段博到12碼後自己操刀，拎到今季個人第10個聯賽入球；紐卡素補時由祖連頓破蛋，無阻熱刺大勝4比1。

自2016/17球季開始，孫興民連續第8季英超攻入10球或以上，成為英超史上第7人，之前做到嘅球員包括朗尼(11季)、林柏特(10季)、阿古路(9季)、哈利卡尼(9季)、亨利(8季)同沙迪奧文尼(8季)，可以話係粒粒皆星，凸顯孫興民呢個成就嘅難能可貴。

另外，今場係熱刺自哈利卡尼離隊後首次獲得12碼，繼任劊子手嘅孫興民表示：「我哋係咪要Call番哈利卡尼返嚟操刀？我經常都有練習(12碼)，而且之前亦喺哈利卡尼身上偷師，我希望可以有更多12碼入波，拎到多啲12碼。」