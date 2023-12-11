亞冠盃　陷傷停潮　傑志17人啟程鬥獅城水手

港超聯球隊傑志即將出戰今屆「亞冠盃」最後一輪分組賽，作客惡鬥獅城水手，大軍周一（11日）早上啟程前往新加坡。「藍鳥」正陷入「傷停潮」，多名主力需要停賽或因傷缺陣，大軍名單僅得17人，但暫代主教練金東進（Kim）相信其他球員，可填補他們的空缺。

賽前篤定包尾出局的傑志，今次前往新加坡的大軍名單僅17人，除米基爾、潘沛軒需要「坐波監」，3名主力祖連奴、保羅及明加索夫亦受傷，新援迪美路夫則未有註冊，而6名隨隊外援包括查理史葛、恩查、買合木提艾尼卡爾、金信煜、伊高沙托尼及基爾頓。

今次作客新加坡陣容不整，暫代主教練金東進承認正陷入「傷停潮」，但指球隊仍會全力而赴：「除咗受傷或者停賽，基本上所有球員都嚟齊，缺少米基爾、明加索夫等主力，實有一定影響，但陣中其他球員都有一定質素，加上傑志踢法好整體，唔係單靠一、兩個人，相信問題不大。」其同鄉金信煜自11月初對晉峰後一直缺陣，但今次亞冠有份列入大軍名單，Kim表示這名中鋒傷勢遂漸好轉，希望他今場可以好好表現自己。

至於首次隨「藍鳥」出戰亞冠，兼列入大軍名單的新疆門將買合木提艾尼卡爾，坦言感到十分開心：「第一次去新加坡，同跟球隊出國踢正式比賽，有少少緊張。好耐冇落場比賽，但自己狀態很棒，都想有機會可以落場體驗。」