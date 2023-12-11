神奇！基羅納轟入巴塞4球　登上榜首

周一(11日)凌晨西甲，「神奇球隊」基羅納又有佳作，作客以4比2擊敗巴塞隆拿，狂爆80倍波膽，並2分優勢力壓皇馬，升上榜首。基羅納首次喺西甲贏到同屬加泰羅尼亞地區球隊嘅巴塞隆拿，並且係今季聯賽最多勝仗及最多入波球隊，證明有真材實料，可以成為加泰新一哥。

基羅納上季重返西甲僅排第10位，但今季演出一鳴驚人，大部份時間排前列位置，今仗作客巴塞隆拿，更加反客為主，開賽12分鐘以快速反擊，由杜夫比克射入打開紀錄。

雖然巴塞好快由羅拔利雲度夫斯基頂入角球扳平，但基羅納攻勢非常有效率，米基爾古迪利斯、華拉利費南迪斯各建一功，領先至3比1。

戰至補時掀起高潮，根度簡轉身抽射入網巴塞追至2比3，但基羅納並冇刻意死守，更加由史杜安尼近門射入成4比2，判巴塞死刑。

基羅納踢咗16場聯賽仍然可以排榜首，其中近8場聯賽取得7勝1和，證明並非虛火，反觀上季西甲冠軍巴塞隆拿跌至第4位，落後基羅納7分，衞冕之路難行。

賽後巴塞教練沙維承認球隊攻守都出現問題：「我哋表現唔算差，應該有31次射門，但係缺乏效率，加上防守失誤付出代價。」巴塞上季38場西甲僅失20球，但今季踢16場已失18球，成為成績下滑一大主因。