出席中銀香港網賽啟動禮　王康傑：期待對魯列夫、卡查諾夫　

相隔21年香港再舉辦ATP男子職業網球賽，「中國香港網球公開賽2024」將在2023年12月31日至2024年1月7日假維園網球場上演，中國香港網球總會周一（11日）於中環街市舉行「中銀香港『連繫網球狂熱』」活動啟動禮。有份出席的港隊代表王康傑（Jack），接受訪問時表示自己正積極備戰今次賽事，盼可晉級正賽與魯列夫、卡查諾夫交手。

今次活動啟動禮除了球手王康傑外，中銀信用卡（國際）副總經理何偉文、賽事督導委員會委員鄭明哲等高層亦有出席。中銀香港即日起至12月15日， 於中環街市1樓設置網球互動遊戲體驗區，而早前獲「外卡」參加男單外圍賽的香港球手王康傑，在啟動禮過後更率先試玩，他直言這款遊戲除了有趣之外，更可訓練小朋友反應及步法，對提升他們網球基礎有一定幫助。

是次賽事Jack將由外圍賽打起，他強調首要目標是發揮最佳水準，盼晉級正賽與魯列夫（Andrey Rublev）、卡查諾夫（Karen Khachanov）兩名世界頂尖球手正面交鋒：「之前在電視上，看到兩名俄羅斯球手打球力量非常大、擊球速度很快，始終亞洲很少球手有這種能力，因此想落場親身體驗。」除此之外，Jack又透露自己正加緊備戰，下星期將赴日本參加比賽，希望可藉此提升狀態。

至於中銀信用卡（國際）副總經理何偉文，則指今屆「中國香港網球公開賽2024」球手陣容星光熠熠，而為了鼓勵球迷入場，中銀更提供購票優惠，並在中環街市舉行體驗活動，將遊戲融入網球元素，邀請大眾前來一同參與，率先感受賽事的熱烈氣氛。