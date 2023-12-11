傑運選舉提名期周二展開　李卡度力爭巴奧資格

「2023年度 香港傑出運動員選舉」將於周二（12日）展開提名期，港協暨奧委會周一（11日）舉行記者會公布詳情，其中有份亮相的香港7人欖球代表隊成員李卡度，表示會努力在明年6月的巴黎奧運遺材賽奮戰，取得奧運入場劵。

本屆傑出運動員選舉設「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」共4個組別的獎項，提名期由12月12日進行至來年1月11日，公眾投票期為2月16日至3月17日，並於4月24日頒發獎項。

李卡度、港足門將謝家榮、壁球代表何子樂以及羽毛球女雙組合楊雅婷/楊霈霖，5位運動員齊齊現身記招，其中7人欖球代表隊在過去4屆都獲選為「香港最佳運動隊伍」，於本屆亞運亦成功衞冕金牌，但李卡度認為港足在亞運皆有好成績，絕對有能力獲獎：「港足在亞運入到4強，相信大眾有目共睹，因此即使最終由足球奪得這個獎項，我也會恭喜他們（港足）。」

談到6月巴黎奧運遺材賽的形勢，李卡度稱其他對手實力強大，務必有出色發揮，才有機會突圍而出：「我都很期待能夠參與那麼高強度的比賽，因為遺材賽要面對亞洲以外的對手，要每場當決賽打先有可能贏波。」

至於羽毛球女雙組合楊雅婷/楊霈霖，表示以平常心看待爭取巴黎奧運資格的機會，楊雅婷稱：「本身以為奧運是遙不可及的目標，但沒想過我們在這半年會進步那麼快，但都不會給予自己太大壓力，因為我們仍比較年輕，日後仍有機會。」。同場的何子樂則指自己今年初表現比較出色，令其世界排名一度升至生涯最高的第23位，可惜其後受傷患困擾影響演出，幸好之後在亞運取得1銀1銅，所以仍對全年成績感到滿意。

「2023年度 香港傑出運動員選舉」詳情：

選舉項目：「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」

體育總會提名期：2023年12月12日至2024年1月11日

公眾投票期：2024年2月16日至3月17日

頒獎典禮：2024年4月24日