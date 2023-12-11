現身傑運選舉記招　謝家榮籲大眾支持港足

於杭州亞運表現出色的謝家榮周一（11日）亦有現身「2023年度 香港傑出運動員選舉」記招，他盼望亞運足球代表隊能夠贏得「香港最佳運動隊伍」獎項，呼籲市民支持港隊。

港足對上1次成為「香港最佳運動隊伍」，已要數到2015年度的傑運選舉。直到剛過去的杭州亞運，香港男子足球代表隊歷史性打入4強，大獲好評，於賽事中高接低擋，把守港隊大門的謝家榮盼能夠奪得這個獎項：「足球係團隊運動，其他隊友同教練團都付出咗好多，令我喺亞運有好表現，所以好想攞到『香港最佳運動隊伍』，令全隊一齊分享攞獎嘅喜悅。」

他續稱足球為世界上其中1項最受歡迎的運動，相信球隊在亞運表現出色，能引起不少話題，但承認該獎項競爭激烈：「一定有信心攞獎嘅，不過香港其他團隊項目都有好成績，所以呢個獎一定唔易攞。」

「2023年度 香港傑出運動員選舉」公眾投票期在來年2月16日至3月17日期間舉行，「家榮」期望下年初在「亞洲盃」決賽周有理想發揮，能夠有助拉票：「希望到時可以用表現，說服更多人投票畀我哋，同埋多啲入場睇波，球迷嘅支持好緊要。」