亞洲盃　港隊本地集訓決選出爐　祖連奴首入選

明年1月出戰亞洲盃決賽周的港隊即將進入最後備戰階段，足總周一（11日）公布本地集訓29人決選名單，其中新入籍的傑志前鋒祖連奴首獲徵召，至於初選名單中有13人無緣上榜，包括黃洋及謝家強。

繼上月底公布41人初選名單後，足總再公布29人本地集訓決選名單，其中上月獲批特區護照成功入籍的祖連奴首次入選，包括這位「藍鳥」前鋒在內，傑志共有8人入選成為大戶。至於有份入選初選名單的黃洋、費蘭度及謝家強等13名球員，最終無緣決選。

港隊12月14日至12月27日將進行本地集訓，期間會於將軍澳足球訓練中心，先後與傑志及香港U23進行兩場練習賽。

港隊本地集訓29人決選名單：

門將：葉鴻輝 (東方)、保羅 (傑志)、伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衞：李毅凱 (標準流浪)、勞烈斯 (大連人)、梁冠聰、孫銘謙 (東方)、陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿 (傑志)、徐宏傑 (理文)、茹子楠(梅州客家)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：林衍廷 (標準流浪)、余在言 (東方)、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、張憙延、黃威、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：米高(恩高斯達特)、安永佳(廣西平果哈嘹)、潘沛軒、祖連奴(傑志)、艾華 (冠忠南區)、艾華頓(理文)