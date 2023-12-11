重劍世界盃溫哥華站 香港女重團體賽排第12衝線

香港男、女子重劍代表隊日前先後出戰世界盃溫哥華站個人和團體賽，爭取巴黎奧運資格，惟香港「一姐」江旻憓（Vivian）個人賽64強止步，其後帶領港隊出戰團體賽，助香港女重代表隊以第12名完成賽事。

女重代表隊共派出8名選手參與個人賽，當中僅得頭號種子的Vivian直入64強，其餘劍手於較早階段已先後被淘汰出局。可惜Vivian 64強面對中國劍手許諾，以12比15落敗，無緣更進一步。

Vivian翌日再聯同陳渭泠、佘繕妡及連翊希出戰團體賽，16強與愛沙尼亞正面交鋒，大部分時間處於優勢，陳渭泠第7局打出4比2的分數後，助港隊以31比25領先。惟對方在最後兩局展開反擊，負責「守尾門」的江旻憓，於最後1局輸4比7，港隊總比數僅輸37比38，落入名次賽再以41比42不敵以色列，以第12名完成今站賽事。

男重方面，個人賽以方凱申的成績較為突出，戰至16強才以8比9被中國代表俞樂凡淘汰出局。男重到團體賽32強以39比40被西班牙擊敗，位列第22位。