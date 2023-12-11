外借深水埗肩負重任　顏卓彬：爭勝心不變

深水埗今季陣容變化極大，其中由傑志外借來投的顏卓彬，在今季這支區隊扮演了重要角色。由「亞冠盃」分組賽球隊，到港超下游分子，「彬仔」來到新環境要面對種種挑戰，更要肩負起隊長的責任，但「彬仔」強調其爭勝心從未改變，只為讓大家見到他的表現：「之前喺傑志咁多年都係爭冠球隊，嚟到深水埗心態都一樣，都想盡力贏多幾場。」

時間回到今年10月，深水埗首次於聯賽挑戰衞冕的傑志，在球會力爭下，「彬仔」去到比賽前一日終獲「開綠燈」，與同樣由傑志外借來投的張廣然，齊齊倒戈面對母會。「彬仔」表示非常希望在今場比賽證明自己，賽前他也拉着「廣然」說到：「你一係對『一仔』（陳晉一），一係對費蘭度，兩個都係路數好好嘅球員，但唔好因為佢哋好熟你，就唔敢繼續做自己叻嘅嘢，唔敢去扭波，大家都放膽啲去踢，畀『Ken Gor』（傑志會長伍健）或『阿Kim』（傑志暫代教練金東進）睇到放我哋出去係有成長，而唔係浪費時間。」

「彬仔」在這場比賽中助攻助守，隊友張廣然也交出1次助攻，惟兩人的努力都未能幫助深水埗搶分，以1比5落敗，但「彬仔」承認這場比賽別具意義：「倒戈傑志嘅感覺係好奇妙，除咗去美國留學之外，咁多年都未試過離開傑志，傑志呢班球員喺場外Keep住有見，大家實力同狀態都好清楚，依家去咗下游球隊，對番佢哋係難打同幸苦，但係帶畀自己嘅決心係更加大，想睇下帶住其他球員，會唔會有機會贏到，雖然最終係輸1比5，但我覺得比數反映唔到全隊嘅表現。」傑志近年借出不少本地年輕球員，到其他球隊吸收更多比賽經驗，「彬仔」承認今季要在「藍鳥」正選陣容爭一席位非常困難：「傑志實力好強，我嘅出場時間真係會好少，都會諗會唔會係時候要出去闖一闖，最緊要係希望累積到比賽經驗。」

深水埗聯賽表現欠佳，積分榜上的分數和排名不會騙人，卻也未能反映球員背後的付出，對此「彬仔」非常清楚：「踢出嚟係要對得住自己，隊波唔勤力，落到場亂咁嚟，自然就唔值得喺積分榜上游，但當見到隊友練波好勤力，落到場比賽都好搏命，真係可能差啲經驗，或者決定上錯誤導致輸波，先會覺得好唔抵。」今季轉投深水埗，除了要適應新隊友、新教練及新環境，被選為隊長的「彬仔」還多了一份責任，他透露過往青年軍時代不乏相關經驗，但外向健談的他，也承認如何在職業球隊做好領導角色，是今季需要改進的課題：「我喺場外係好鍾意講嘢嘅人，但落到球場就比較專注自己，冇咁多出聲，上年喺傑志，身邊有好多前國腳或現任國腳，踢起上嚟係比較輕鬆，今年調轉角色，要以較多經驗嘅球員身份帶住隊友，係比較吃力，但都想盡力嘗試，令球隊做好啲。」

【顏卓彬檔案】

出生日期：1998年1月22日

年齡：25歲

位置：中場

身高：1米73

球衣號碼：24

現效力球隊：深水埗

曾效力球隊：傑志

今季深水埗盃賽運不錯，更在12月初的「足總盃」8強爆冷淘汰冠忠南區，這份早到的聖誕禮物得來不易，比賽交出關鍵助攻的「彬仔」，絕對深有體會，他形容這場勝仗是今季球隊其中一場「爭氣波」：「呢場同之前『高級組銀牌』3比4輸畀標準流浪一樣，兩場波都同對手咬得好緊，希望嚟緊無論聯賽或盃賽，都可以保持到呢個表現。」

互射12碼期間，負責操刀的「彬仔」射門一度被對手門將伍瑋謙撲出，球證卻認為因後者過早離開白界線，判給深水埗隊長重射機會，「彬仔」說第2度站上12碼點時，一心只想將皮球送入網窩：「唔可以嘥咗一班兄弟120分鐘嘅努力。」「彬仔」這次沒有浪費機會，代表勝利的完場哨聲響起後，精疲力盡的他躺臥在大埔運動場的草地上。「第二次機會」不會經常出現，經歷季中換帥後的深水埗，也需要重新出發，相信「彬仔」與一班隊友，不會放過自我救贖的機會。