【亞冠盃】蔚山現代破鋒搶Ｗ

亞冠盃I組，蔚山現代主場迎戰川崎前鋒，南韓球隊蔚山現代仍然需要搶分，爭取成為其中一支最佳次名球隊出線，戰意必然高昂，加上跨屆近4次亞冠盃主場出擊取得全勝，預料可以擊敗已提早獲得出線權嘅川崎前鋒，主勝值博。（周二晚6時開賽）

蔚山現代篤定排I組第2位，由於東亞賽區只有3支球隊可以最佳次名晉級16強，目前蔚山現代、F組全北汽車、G組仁川聯都有9分在手，H組墨爾本城有8分，因此一旦蔚山現代今場失分，隨時會出局，背水一戰之下，爭勝鬥心肯定強。最關鍵係蔚山現代擁有地利優勢，佢哋近4場亞冠盃主場全勝之餘，更加合共轟入12球，其中3場淨贏2球或以上，表現充滿說服力，相信可以延續強勁走勢。

另一邊廂，日職球隊川崎前鋒分組賽5戰全勝，已經提早取得出線資格，冇必要搏盡，特別係球隊剛於上周六日本天皇盃決賽同柏雷素爾激戰120分鐘，先至憑互射12碼勝出捧盃，消耗大量體力，今仗好可能輪換陣容，畀部分主力休息，不宜高估。事實上，雙方上次交鋒，川崎前鋒主場僅於89分鐘入波險勝1比0，優勢並唔明顯，蔚山現代可以趁對手疲憊，報番一敗之仇。

更多賠率：