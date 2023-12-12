鄧俊文謝影雪年終賽抽死亡之組　徐承宰膺年度最佳

世界羽聯（BWF）年終賽周三（13日）在杭州展開，賽會已進行了分組抽籤，香港唯一入圍的混雙組合鄧俊文／謝影雪，被編與中國「世一」組合鄭思維／黃雅瓊及南韓世界冠軍組合徐承宰／蔡侑玎同組，惡鬥難免；而同場頒發BWF年度最佳獎項，南韓包辦年度最佳男女單打球員獎項。

羽壇年終賽歡迎晚宴暨年度頒獎禮於周一（11日）晚舉行，一眾出席的球員均御下球衣，並悉心打扮穿上晚裝及禮服出席。在歡迎晚會上進行了抽籤，獲得參賽資格的香港混雙組合鄧俊文／謝影雪在分組被編在B組，與中國的鄭思維／黃雅瓊，以及兩對南韓組合同組，其中與應屆世錦賽冠軍的徐承宰／蔡侑玎輸多贏少，對金元昊／鄭娜銀則各取一勝，對「鄧謝配」極大挑戰。而「鄧謝配」過去曾兩度入圍賽年終賽，兩次均可從小組出線，並於2017年獲得亞軍。

至於年度最佳的獎項亦已公布，年度最佳的男、女球員均由南韓球員奪得，雙打球手徐承宰榮膺最佳男球手，他過去在男雙及混雙均有出表現，這也是自1999年後首位奪得這項榮譽的雙打球員；而安洗瑩則以大熱姿態贏得年度最佳女球員的殊榮。最佳組合則落在中國的女雙拍檔陳清晨／賈一凡手中。