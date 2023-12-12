丹恩奴域：墨爾本城強勢報「浙」

今場賽事及H組的形勢十分有趣，事關4支球隊都有機會晉級到次圈。

墨爾本城目前為止於亞冠盃的作客成績比主場成績好。重要的是今場對手剛好相反，FC浙江作客成績差強人意，兩場作客的分組賽都以1比4落敗。

我認為墨爾本城陣中的托爾基阿斯蘭及馬連積高利斯等外援球星，表現愈來愈好。這對孖寶為球隊提供源源不絕的創造力，兩位都於兩星期前球隊以3比3賽和甲府風林的分組賽中取得入球，所以，我預期他們今仗會再一次為球隊作出重大貢獻。

當你的球隊擁有良好的創造力的話，對射手占美麥卡倫來說簡直是天作之合。雖然分組賽階段他暫時只攻入1球，但我認為今場賽事他將會獲得很多機會，並可以將皮球送入網窩之中。

FC浙江上星期成功從後反勝武里南聯，表現出色，整體上我認為他們是一相當不錯的球隊。

李安度5場分組賽一共攻入4球，安迪利耶施域是一位很好的球員，能夠為隊友製造機會之餘，自己亦有能力取得入球。但如果想一眾前鋒踢交出更有效率的表現的話，FC浙江於對武里南聯時成功控制比賽節奏的一對中場拍檔李提香及張佳祺，將要交出最佳水平的表現才可。

墨爾本城首循環作客以2比1擊敗過FC浙江，再考慮到FC浙江作客成績差勁之後，我預計今仗將會出現類似的賽果，墨爾本城可以於主場再次以1球小勝。