中國女排明年來港戰世界聯賽　爭巴黎奧運資格

國際排聯（FIVB）已公布2024年世界女排聯賽分組及落實分站賽期，香港將於明年6月舉行第3周賽事，中國女排將強勢出擊，全力爭取登上巴黎奧運列車的最後機會。

明年的世界女排聯賽將與5月中展開，而香港再次獲得其中一個分站主辦權，並訂於6月11至16日舉行，來港球隊亦已落實，中國女排連同土耳其、巴西、波蘭、多明尼加共和國、德國、保加利亞及泰國，將會爭逐女排聯賽最後一周賽事。

據國際排聯公布賽程，中國女排首站於5月14至19日在巴西里約熱內盧進行首周爭逐，然後於5月28日至6月2日到澳門參加第二周賽事，此站同組隊伍有意大利、巴西、日本、多明尼加共和國、荷蘭、泰國及法國；目前三周的具體對陣及賽程尚未公布。

由於中國女排在今年9月的巴黎奧運女排資格賽中，未能直接獲得入場券，根據規則，明年世界女排聯賽三周的小組賽後的世界排名將決定最後入圍巴黎奧運的席位，因此每場比賽對中國來說都相當重要，不能有失。

目前，已有7支球隊取得了巴黎奧運的資格，法國以東道主身份直接取得奧運參賽權，另外已入圍的6支隊伍分別是多明尼加共和國、塞爾維亞、土耳其、巴西、美國及波蘭；而最後5支球隊則以世界排名決定。