飛躍晨曦足校慈善活動　陳敏之帶囝囝撐場

飛躍晨曦足球學校於上周六(12月2日)下午為一班小朋友進行了免費足球活動。是次活動是足校與「全康情緒治療綜合中心」、「全康澄心基金」、「Super Junior Learning House」合作。

足球訓練為「Wonder Kids快樂小天使」計劃的其中一個項目。此計劃透過召集健康活潑小天使，集合各專家意見，如兒科醫生、教育心理學家、營養師、社會賢能等，以快樂為本，就身體健康、情緒處理及心智發展三大範疇中，設計出合適的訓練計劃。

義教足球活動已是第四年舉辦，希望藉着足球運動，讓一班小朋友提升快樂指數。另外，小天使除了接觸到足球運動外，還能在活動過程中展現正面積極開朗的態度。活動當日，藝人陳敏之和囝囝亦有到場支持，齊齊行善，回饋社會。

陳敏之透露：「囝囝好喜歡運動，因為喜歡C朗，所以囝囝對足球特別感興趣，半年前開始在晨曦足校學踢波，進步良多。而足校舉辦的慈善活動，囝囝也會積極參與。」希望快樂小天使計劃能令小朋友在情緒上有良好發展，對小朋友的成長帶來幫助。