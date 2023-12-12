亞冠盃　生涯首次參與　羅素：係一項挑戰

傑志周三（13日）將出戰「亞冠盃」F組最後一輪分組賽，作客面對新加坡球隊獅城水手。其中生涯首次出戰這項亞洲最高級別球會賽事的羅素，直言屬於一項挑戰，又承認自己仍有不少改善空間，希望今場可以做得更好，幫助球隊順利「開齋」。

現年36歲的後衞羅素今季才首戰「亞冠盃」，當回想起在分組賽的奮鬥經歷，他亦顯得十分難忘：「的確亞冠對我嚟講係一項挑戰，但可以體驗亞洲球會級別嘅頂級賽事，都係一種好事。」在港打滾多年的羅素，又不忘提到亞冠與本地賽事的分別：「亞冠比賽速率好快，壓逼又高強度，同埋對方球員身體質素、技術非常出色，一出現失誤就好難修正，希望香港足球水平可以繼續進步。」

羅素暫時5場分組賽全部有份落場，但他卻對個人表現未感滿意：「我知道自己可以做得更好，尤其金東進接手後，更著重控球在腳，從後防開始組織攻勢，但自己上場對全北汽車出現失誤，畀對方偷到個波射入第二球，我仲有好多嘢需要學習。」羅素續指傑志暫時在分組賽未嘗一勝，分數上當然令人感到沮喪，但很多場賽事的整體發揮並不失禮，預計今場再鬥獅城水手戰況同樣緊湊，目標入波幫助球隊全取3分。