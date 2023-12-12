亞冠盃　最後一戰！傑志作客撼獅城水手爭首勝

「亞冠盃」周三（13日）上演F組最後一輪分組賽，港超球隊傑志作客惹蘭勿剎體育場，硬撼新加坡勁旅獅城水手。兩隊賽前已篤定出局，但獅城水手主場出擊下，當然希望以3分報答球迷支持；惟暫時未嘗一勝的「藍鳥」，亦定必力爭用勝仗為今屆亞冠謝幕，鬥心毋容置疑！（周三晚上6時開賽）

傑志上輪分組賽主場再以1比2不敵全北汽車，暫時5戰僅錄得1和4負，無緣連續兩屆晉級16強。惟暫代主教練金東進（Kim）強調，最後一場鬥獅城水手並非例行公事，球隊會全力爭取首勝：「我哋係代表香港出戰亞冠，雖然贏波都出唔到線，但最後一場都要踢出好表現，務求令球迷自豪，對我嚟講今場就好似第一場分組賽咁重要。」Kim續指獅城水手主場曾擊敗全北，中前場3名外援更不容小覷，需要小心應付。值得一提，米基爾累積3黃，連同潘沛軒齊齊停賽。

翼鋒伊高沙托尼早前受傷患困擾，暫時只在今屆亞冠上陣兩場賽事，他表示自己狀態正不斷提升，接近回復至100%，可惜自己上場錯失一次黃金機會，未能助球隊扳平。最後一場面對獅城水手，他表示會放開懷抱應戰：「對手上次作客贏過我哋，今場一定好難踢，但出局後我哋已經冇壓力，目標贏波。」

至於有份出席賽前記招的後衞費蘭度，則有信心「藍鳥」可以報回首循環一敗之仇：「無錯主場我哋輸過畀佢哋，但相信今場絕對會截然不同。我哋近況好好，喺本地賽事踢得唔錯，之前作客對住榜首曼谷聯又攞到分，希望以一場勝仗去完結今屆亞冠之旅。」

獅城水手5戰過後取2勝3負得6分，同樣已無緣晉級。這支新加坡班霸上月靠前鋒薛高域梅開二度，在仿真草主場惹蘭勿剎體育場以2比0，爆冷擊敗全北汽車，上周五（9日）再於同一球場擊敗後港聯，捧起新加坡盃冠軍，士氣高昂。除了薛高域之外，首循環對傑志有斬獲的前比利時小國腳拉斯迪安，都會是「藍鳥」需要重點盯防的危險人物。

傑志預計陣容

門將：1.王振鵬

後衞：2.羅梓駿 26.羅素 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：16.陳俊樂 4.查理史葛 10.基爾頓

前鋒：89.恩查 9.金信煜 8.伊高沙托尼