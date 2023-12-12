曼聯出線非勝不可　撼拜仁絕地「大」反擊

歐聯周中將會上演最後一輪分組賽，A組曼聯主場迎戰拜仁慕尼黑，「紅魔鬼」今仗必須贏波，兼同組哥本哈根對加拉塔沙雷打和，先至可以出線，形勢非常被動。曼聯已經冇選擇餘地，惟有豁出去搶攻。拜仁剛於德甲大敗，急需贏波重振聲威，加上曼聯近5場歐聯有4次總入球開4球或以上，有望合演入球騷，首選中位數3.5球嘅入球大。（Now 643周三凌晨4時直播）

曼聯排緊榜尾，落後哥本哈根、加拉塔沙雷1分，一旦哥、加交鋒分出勝負，「紅魔鬼」就會出局。事到如今，曼聯亦唔可以考慮得太多，無論是否能夠出線，都必須做齣好戲，否則好難向主場球迷交代。事實上，曼聯踢歐聯表現相當進取，今屆5場分組賽合共轟入12球，仲多過拜仁1球，前鋒海倫有5球進帳，即使呢位丹麥國腳喺英超仲未開齋，但轉戰歐聯隨時又有佳作。

不過，曼聯防線始終係一大死穴，5場歐聯失14球，加上域陀連迪路夫受傷，由勞基梳爾客串中堅，上仗英超主場吞般尼茅夫3蛋，今仗焗攻之下，後防難免曝露更多空位，拜仁攻力強勁，「紅魔鬼」失波機會極高。

至於拜仁慕尼黑已提早取得首名出線資格，理論上唔需要搏命，但係上場德甲以1比5大敗喺法蘭克福腳下，表現遭輿論猛烈批評，如果今場歐聯都輸波，恐怕球隊上下將面臨更大壓力。再者曼聯畢竟係大球會，爛船都有三斤釘，拜仁亦唔想「紅魔鬼」出線，以免放虎歸山，預料會出真功夫同佢鬥攻。雙方上次碰頭，拜仁慕尼黑贏4比3，今仗開大盤機會高唱入雲。

更多賠率：