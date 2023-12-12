周四PPV直播　香港東方爭7連勝迎戰南青

甲一男籃聯賽進入第6周激鬥，周四（14日）尾場由南青硬撼香港東方，目前聯盟「長勝軍」香港東方正受到傷兵問題影響，後衞徐遠征足踝韌帶受傷，而基拔亦未知復出日期，兵源愈見緊絀下，主教練巴拿莫域如何排陣以延續「藍軍」連捷佳績？實在令人期待。（on.cc東網周四晚上8時40分提供按次收費PPV直播）

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徐遠征於對永倫一役中奮戰拗柴，雖然一度重上火線為球隊爭得6連勝，但賽後卻證實足踝受傷，他的前距腓韌帶部分撕裂、而跟腓韌帶中度撕裂，受傷至今兩個星期，即使他年輕康復速度較快，亦積極進行復康訓練，但今仗要落場應戰未許樂觀。而陣中後衞梁嘉顯數天前亦表示要再戴面罩作賽，意味着他鼻骨受傷的情況或再度出現狀況，香港東方的兵源將成為球隊在餘下常規賽的隱憂，唯期望前鋒基拔能盡快康復，重新擔起球隊的得分重任。

南青目前在聯賽取得1勝6負，除今仗挑戰香港東方外，常規賽尚餘對崇德飛鷹一役，為避免陷入降班漩渦中，定必把握每場機會搶分，球隊對建龍飛馬一役戰至一刻仍不放棄，最終險勝兩分打出爭氣波。關雋陶及區浩軒得分能力不俗，面對強隊更要爭取表現自己。前南青中鋒麥洛連如今已成東方得分之匙，首度倒戈對住前東家肯定不會手軟。