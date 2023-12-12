傅家俊滿意開季！期望以「成績」打動不被降級

香港桌球總會成立30周年，周二(12日)特別設宴邀請桌壇友好聚首一堂，香港桌球天王傳家俊（Marco）携同妻女出席，對於桌球項目落實不被列入2026年亞運會，很大機會在2025年被逐出體院A級精英資格，Marco坦言「要做的都已做了，最緊要做好自己」；而周四他將再踏征途赴英參加德國大師賽外圍賽，並於聖誕節轉戰澳門出席桌球大師邀請賽，有機會再與「世一」奧蘇里雲較量。

今年再獲世界職業桌球總會給予外咭參賽的Marco，適逢從英國回港小休，難得出席桌總30周年會慶，並與昔日在亞運會奪得金牌的幾位隊友包括陳國明、陳偉達及馮國威相聚，笑談一番；對於桌球有機會於2025年後降級，傅家俊無奈地表示:「我們可做的不是太多，要做的也做了，最緊要是做好自己本份，用『成績』說服其他人。」事實上，香港桌球隊先後於1998至2010年四屆亞運會中，共奪得4金3銀3銅的佳績，然而其後桌球項目未被亞運會設定為獎牌項目，而體院以2010至2030年間未能達成有三屆亞運的條件，要將桌球降級。

傳家俊今年回到職業球壇進行了約半季比賽，對自己的表現都算滿意，現時世界排名89位的他坦言：「有幾場對住頂級球手，都能在決勝局爭逐，我覺得距離是拉近了，但仍需要點時間重拾比賽狀態。」在周年晚宴上，不少年輕一代都爭相與這位香港桌壇Icon合照，對於師弟張家瑋上月在ISBF世界業餘桌球錦標賽獲得個人賽亞軍，以及夥拍鄭宇喬勇奪團體冠軍，Marco喜見年輕球員在世界舞台展現實力，並大讚張家瑋早已具備成為職業球員的條件，「我們有時都會在體院一起練波，他很多次在Q-School比賽只差一步就取得職業賽資格，只是差少少運氣，相信他會繼續爭取。」

至於桌總主席羅永聰在周年晚宴上，喜見桌壇友好及不同年代的名將聚首，有點承傳的感覺，但他坦言面前很多短期挑戰，並重申希望有關當局可以再考慮桌球的精英A級資格，他強調桌球運動員的成績一向到超額達到「精英Ａ」的成績，只欠亞運次數，他表示將與新任體育專員黃德森及有關人士進行游說，「希望可以多方面的考慮，不要守着一套舊有的達標條件。」