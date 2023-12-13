曼聯輸波包尾出局　2位防線主力受傷

周三(13日)凌晨歐聯A組最後一輪賽事，曼聯難逃出局厄運，主場以0比1不敵拜仁慕尼黑，以小組包尾出局，意味連歐霸盃都冇得踢，正式緣盡今屆歐洲賽。屋漏偏逢連夜雨，紅魔鬼唔止輸波，仲有2位防線主力哈利馬古尼、勞基梳爾受傷，可能缺陣周日(17日)晚英超「雙紅會」作客利物浦，令球隊雪上加霜。

曼聯今仗必須贏波，加上同組哥本哈根對加拉塔沙雷打和，先至可以取得出線權，形勢非常被動。開賽之後，紅魔鬼亦處於劣勢，全場只有5次射門，不及對手拜仁一半射門次數。上半場9分鐘，拜仁射手哈利卡尼就有1次黃金機會，起腳勁射，僅被門將奧拿拿撲出，其後拜仁中場穆斯亞拿禁區內疑似遭哈利馬古尼踢跌，但球證冇表示。

曼聯雖然避過兩劫，但戰至70分鐘始終都係失守，哈利卡尼傳畀京士利高文射入全場唯一入球，協助拜仁慕尼黑「雙殺」紅魔鬼。

曼聯輸波出局之餘，仲付出沉重代價，近期表現大勇嘅中堅哈利馬古尼踢到40分鐘，受傷退下火線，由35歲老將莊尼伊雲斯入替。左後衞勞基梳爾踢完上半場之後，亦無法繼續比賽，據悉呢位英格蘭國腳可能腿筋受傷，勞基梳爾曾於8月中受傷，長抖3個月，直至上月底先至復出，估唔到依家又受傷。

曼聯近4場比賽事輸3場，下仗英超將遇上榜首利物浦，紅魔鬼上季作客晏菲路球場慘吞7蛋，加上現時防線仲有2位主力受傷，中場隊長般奴費南迪斯停賽，情況真係唔樂觀。

同組另一場，哥本哈根主場以1比0擊敗加拉塔沙雷，取得小組次名，同拜仁慕尼黑攜手出線16強，哥本哈根入波功臣利域加今仗亦因為累積兩張黃牌被趕出場。加拉塔沙雷排小組第3位，可以轉戰歐霸盃。