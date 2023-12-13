重演摩連奴劇本　利物浦周日送坦哈格一程？

曼聯喺歐聯包尾出局，緣盡今屆歐洲賽，領隊坦哈格下台壓力愈來愈大，紅魔鬼將於周日(17日)深夜英超作客榜首利物浦，隨時再輸1場。值得一提，前曼聯主帥摩連奴5年前12月英超作客輸畀利物浦之後被炒，坦哈格可能步「寸王」後塵。

由於曼聯排歐聯A組第4位，連歐霸盃席位都冇埋，想參加下屆歐聯，惟有爭取打入今季英超前4位，但情況並唔樂觀，現時落後第4位曼城6分，如果下場聯賽輸畀利物浦，想入前4位就更加困難，普遍輿論認為曼聯必須盡快換帥「止血」，否則好可能無緣下屆歐聯，對球會造成龐大經濟損失。

不過，賽後坦哈格唔認命，堅稱可以透過取得英超前4位，下季重返歐聯：「我哋仲有好多比賽要踢，現時可以專注英超，必須付出一切努力，爭取前4位歐聯參賽資格，當然仲要爭逐英足盃。」對於曼聯今場歐聯只有1次射門中目標，呢位荷蘭名帥死撐話：「雙方機會都比較少，我哋防守組織相當好，令拜仁失去節奏，般奴費南迪斯仲有1次入波好機會，但把握唔到。」

至於拜仁主帥杜曹表示同情坦哈格，認為對方可以捱過低潮，唔計看守領隊，曼聯之前2位主帥摩連奴、蘇斯克查都係季中被炒，坦哈格帥位真係危危乎。