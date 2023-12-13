直播綠紅大戰　滿貫後衞李琪：守好南華3個得分點

甲一男籃聯賽今晚（13日）爆發激戰，由長勝軍滿貫迎戰南華。為備戰連續兩場「Big 4對決」，滿貫趁3周休戰空檔期，赴台灣與兩支SBL球隊友賽保持狀態，今場能否保住不敗金身，球迷不容錯過。（on.cc東網及港台電視32周三晚上7時同步直播）

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滿貫上月中以83：70擊敗漢友，聯賽錄得5連勝，暫列聯賽第3。該戰蔡再懃轟全場最高25分，美籍中鋒蓋帝斯亦有「雙雙」數據，取得15分、14個籃板。「綠軍」之後休戰3周，並趁空檔期到台灣集訓，分別與應屆SBL冠、亞軍球隊裕隆納智捷籃球隊及臺灣銀行籃球隊友賽，取得1勝1負。

滿貫之後兩場將接連對南華和永倫，「綠軍」射手李琪表示，今次台灣之行有助練兵，增加隊員之間的默契：「Duncan（惠龍兒）、大佬（吳松峻）加盟後，我們需要更多比賽去磨合，這兩場友賽效果不錯，畢竟台灣防守強度比香港球隊高，為我們帶來新的衝擊。我們需要繼續專注做好自己，防守、默契、執行性等各方面都要做好一點，盡力守好對手3個主要得分點：Nathan（余理洋）、兆華（梁兆華）和朱亮。」

現時僅香港東方和滿貫保持全勝戰績，不過「綠軍」前5場未曾與「Big 4」球隊對碰，預計今場對南華將迎來更大考驗。滿貫於銀牌賽以86：70擊敗南華，不過後者聯賽有梁兆華由NBL香港金牛外借歸隊，戰力提升不少，上場僅以6分不敵香港東方，現時戰績為4勝2負。南華對東方一戰氣勢不弱，前兩節更一直領先，加上朱亮回勇轟入全場最高35分，令戰況相當激烈，期待南華再次打出士氣，與滿貫合演精彩對決。