西維爾墊底　冇得「衞冕」歐霸盃

周三(13日)凌晨歐聯B組，西維爾作客以1比2不敵朗斯，今屆分組賽6戰不勝，排小組包尾出局，冇得轉戰有「西維爾盃」之稱嘅歐霸盃，網民都認為係好事，因為唔使又睇西維爾捧歐霸盃咁悶。

賽前兩隊都已經無法出線歐聯16強，今場屬於第3位歐霸盃參賽資格之爭，法甲球隊朗斯63分鐘由法蘭高斯基射入12碼打開紀錄。16分鐘之後，西維爾亦獲得12碼，中堅沙治奧拉莫斯主射入網，呢位37歲老將喺歐聯累積入17球，超越碧基、卡路士，成為1992/93年球季歐聯改制後入波最多嘅後衞。戰至補時6分鐘，後備上陣嘅朗斯中場安祖路富堅尼建功，以2比1絕殺西維爾，將轉戰歐霸盃。

西維爾曾經7次捧歐霸盃冠軍，包括上屆奪冠，屬於呢項賽事史上捧盃次數最多嘅球隊，但隨住歐聯包尾出局，冇得去衞冕歐霸盃，網民認為可以令呢項賽事有番「新鮮感」。西維爾現時排西甲16位，受到降班威脅，好可能下屆歐洲賽都見唔到佢哋身影。

至於同組另一場例行公事，肯定以首名出線嘅阿仙奴以副選出擊，並由尼基迪亞入波打開紀錄，但作客被燕豪芬逼和1比1。