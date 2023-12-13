網球迷票選最喜愛　22歲意大利新星爆冷彈出

今年表現搶眼的仙拿，壓倒祖高域及艾卡華斯，成為球迷最喜愛球手。

今年職業男子網壇誰是球迷最愛？塞爾維亞球王祖高域還是西班牙「小天王」艾卡華斯？ATP周二(12日)公布意大利新星仙拿（Jannik Sinner ）成為本年度球迷最喜愛球手。

22歲的仙拿本年度奪得巡迴賽4個錦標，當中包括在多倫多的1000級大師賽，並且在ATP年終賽闖入決賽，亦在溫網躋身生涯首個大滿貫4強，更協助意大利自1976年後首奪台維斯盃冠軍，今季表現相當搶眼。

這位意國新偶像今季的戰績為64勝15負，並在季尾位列生涯最高的世界排名第4，成為首位意大利男將可以在年終排名躋身TOP5。

曾於2019年奪得ATP年度最佳新人的仙拿，也被提名競逐年度最大進步獎及艾保體育精神獎。這是仙拿是由球迷票選而獲獎，過去瑞士天王費達拿曾19次榮獲這項榮譽，成為「球迷至愛」；而去年則由西班牙傳奇球星拿度在生涯中首次奪得這個獎項。

至於俄羅斯的卡查諾夫與魯列夫則被選為球迷最愛雙打組合，而兩位名將也將於本月底來港爭逐時隔21年再辦的ATP巡迴賽，亮相於「中銀香港網球公開賽2024」。