丹恩奴域：橫濱水手主場做「東」

今場賽事對主隊橫濱水手十分重要，如果他們獲勝的話，G組很大機會3支球隊同得12分。

但可以肯定的是如果FC山東避免輸波收場的話，他們將會以小組首名的資格晉級次圈，所以我認為他們將會集中保持後防表現緊密，並以反擊攻勢爭取入球。

但我感到摩西斯的離隊有可能為FC山東帶來嚴重影響。這位巴西球員一直以來是球隊組織攻勢的核心，並於亞冠盃賽事中製造出最多的入球機會次數。然而，他於上輪分組賽協助球隊擊敗FC卡雅後經已離隊他投。

他的兩位巴西同鄉馬菲奧斯柏圖及費蘭甸奴有可能會作出替補，為球隊提供創造力。而於亞冠盃攻入6球而並列神射手的基利辛，於門前亦十分具危險性。

由於橫濱水手的本土聯賽經已曲終人散，我肯定他們將會派出最強陣出擊。換句話說，荷西艾爾巴、恩蘇沙及安達臣盧比斯這個前線鐵三角應該會正選上陣。

安達臣盧比斯今季日職一共攻入22球，跟神戶勝利船的大迫勇也瓜分神射手獎項，而荷西艾爾巴及恩蘇沙亦都攻入多個入球之餘，更加一同成為今季日職的助攻王。這個巴西進攻三叉戟有能力帶領球隊取得今仗勝利。另外，我亦希望南泰熙會正選出擊，事關他有能力於中場為球隊穿針引線。

今仗對橫濱水手來說非勝不可，我相信他們將會全取3分，然後再視乎另一場同組的分組賽賽果如何，才知道自己最終能否晉級。