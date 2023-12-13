羽壇「世一」年終賽出師不利　戴資穎向紀錄進發

國際羽聯年終賽今日(13日)在杭州開打，剛榮膺年度最佳女球員的世界「一姐」安洗瑩，在女單出師不利，首仗竟不敵南韓隊友金佳恩；反觀，寶島球后戴資穎則成功攞頭彩，追平了賽史紀錄，並力爭個人第4冠。

世界頭號女單的南韓安洗瑩面對隊友金佳恩一戰，賽前估計是小組內最輕鬆的一仗，但二人戰況激烈，安洗瑩一度拋離14比6，但卻連番的失誤被追平，並以18比21先輸一局；然而第二局雙方初段打成拉据，中段金佳恩再向「一姐」施壓，以21比18再下一城，激戰49分鐘後獲勝。

至於被編於同A組的前世界「一姐」戴資穎已是第10度入圍年終賽，追平了丹麥女雙名將Kamilla Rytter Juhl所保持的賽史參賽紀錄，小戴自2013年首度躋身年終賽，並於2014、2016及2020年成功封后。

今天在其生涯第10個年終賽的第一擊，面對印尼的董珍，雙方激戰了43分鐘，戴資穎以直落兩局21比18及21比17旗開得勝。小戴今年將力爭生涯第4冠，以挑戰中國李玲蔚賽史第2多的紀錄，而印尼傳奇王蓮香則以6冠高居首位。