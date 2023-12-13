阿聯酋12小時賽奪季　區天駿賽季漂亮埋齋

香港賽車手區天駿（Antares）在洲際GT挑戰賽賽季煞科戰表現強勢。他在阿聯酋海灣12小時耐力賽奪得Pro-Am組別季軍，同時獲得IGTC獨立盃組別三連勝。Antares與德國車手 Tim Heinemann和來自意大利的Matteo Cairoli組成強陣，並駕駛33號Herberth Motorsport保時捷911 GT3 R出賽，取得理想成績。

因為區天駿在本年IGTC賽季未有參加頭兩站賽事，儘管他是本站獨立盃參賽選手中成績最佳的車手，但在年度錦標爭奪戰上終未能逆轉形勢，只能獲得賽季總亞軍。區天駿今年有一個令人難以置信的IGTC賽季，這位港將與他所屬的車隊一同於之前兩個IGTC賽站上，分別是比利時斯帕24小時耐力賽，以及美國印第安納波利斯8小時耐力賽均拿下全場排頭位的出賽資格。

他們於今站繼續有高水準發揮，在亞斯碼頭賽道（Yas Marina Circuit）上展示出極快速度。三名車手合力成功獲得Pro-Am組別的排頭位資格，並造出全場第3快的時間，比大部分由職業車手組成的隊伍有更好的排名，在全場共24部參賽賽車之中排在前列位置。

正賽起步由區天駿負責，但他們的賽車馬上出現問題：無線電系統於熱身圈期間失靈，比賽開始後的第一圈波箱亦發生故障。所幸這部33號的保時捷賽車能成功重新發動，可以繼續作賽，當時他們已落後領先車群一圈。Antares在這開首一棒的兩個半小時比賽以穩定的發揮重新追上對手，以及安全車的介入，令Antares與其車隊得以回到中游位置，並交棒于隊友Tim Heinemann。

可是Tim Heinemann在接棒後各種問題再度浮現，這位德國車手先被賽道上的碎片割破輪胎，以至落後一圈。此外，煞車在炎熱的沙漠中磨損加劇。無線電的故障令車手與車隊間的溝通出現混亂，亦使他們意外地進入維修站並損失時間。更為禍不單行的是，車隊更因違反進站規定，受到賽會的處罰。

這連串事件打亂了車隊的比賽策略，使33號賽車的排名於比賽中段前名次下滑。區天駿的兩名隊友Matteo Cairoli和Tim Heinemann在黑夜時段均表現強勢，及至比賽最後幾個小時終追上到中游位置。

在這長達12小時比賽的最後半小時內，他們的33號賽車仍在第4位，在他們前面75號的平治對手突然煞車出問題需要進站作緊急維修。這成為他們比賽的轉捩點，使區天駿與他的隊友們進佔至Pro-Am組別第3位，成功打入三甲完賽。

三名車手除了獲得Pro-Am組別季軍，以及全場第8名之外，區天駿亦是本站排名最高的 IGTC獨立盃車手。這使區天駿與其車隊再次登上頒獎台，亦成就了區天駿在IGTC獨立盃的三連勝。儘管獲得勝利，Antares還是以4分之差為冠軍爭奪作結，並成為2023年IGTC獨立盃年度總亞軍。