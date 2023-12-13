紐卡素求穩細盤得米　死亡F組大結局

歐聯「死亡F組」終極戰，紐卡素主場火併AC米蘭，兩隊同得5分排3、4位，落後次席巴黎聖日耳門2分，今仗屬生死戰，勝出一方至少可獲轉戰歐霸盃資格，形勢上「喜鵲」較有利，只要保持不敗便可保住第3位置，咁啱「紅黑兵團」攻力一般，估計今仗雙方都唔會冒進，捧2.5球嘅入球細啱晒。（Now 644周四凌晨4時直播）

今戰兩隊出線形勢同轉戰歐霸盃都會因應賽果出現多種情況，榜首多蒙特已提前晉級16強，如果次席巴黎聖日耳門最後一輪對多蒙特失分，紐卡素贏波就可取得次名出線。至於AC米蘭要爭出線難度極高，佢哋今場非勝不可，仲要寄望PSG輸波先可次名出線，如果今場打和則雙雙出局，紐卡素將以較佳得失球排第3轉戰歐霸盃。

紐卡素接連大敗於愛華頓同熱刺腳下，聯賽2連敗共失7球，門將尼克普比受傷改用杜巴夫卡對防線影響頗為嚴重，幸好賽前有好消息，桑恩朗達夫同哥林威爾遜已傷愈候命，其中桑恩朗達夫取代小將利維斯米利坐鎮中場，將可穩住中後場，不過佢哋前線「三叉戟」米基爾阿米朗、阿歷山大伊沙克同安東尼哥頓近兩場交白卷，加上佢哋今屆歐聯5場4次開2球或以下，估計今場入波唔慌多。

AC米蘭歐聯作客例少波入，近兩場更加食白果，賽前消息稱缺陣4場嘅拉菲爾利亞奧雖可復出，但擔心佢狀態未足，預計會同基斯甸普列錫各踢半場，前線入波繼續靠37歲老將基奧特，想入波都有心無力。況且，今晚同時間開波嘅巴黎聖日耳門萬一領先，「紐A戰」雙方球員勢必受影響而無心戀戰，開入球細機會更高。

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