亞冠盃　傑志謝幕戰作客挫獅城水手

「亞冠盃」分組賽周三（13日）上演F組最後一輪賽事，傑志作客鬥獅城水手。結果「藍鳥」憑對手後衞雲靴遜自擺烏龍，加上費蘭度下半場建功，以2比0擊敗獅城水手，於謝幕戰搶得今屆賽事首勝。

賽前已經無緣晉級的傑志，派出恩查擔任箭頭，費蘭度及伊高沙托尼於兩翼提供側擊支援，陳俊樂、基爾頓及查理史葛坐鎮中場，艾里奧與門將王振鵬等負責鎮守後防；主隊獅城水手兩位主力薛高域及拉斯迪安齊齊擔正。

傑志開局反客為主，4分鐘羅拔圖右路傳中，費蘭度接應一射，被主隊門將羅海薩撲出，費蘭度再加一頭又無功而返。5分鐘後，基爾頓交入禁區，陳俊樂接應一射未能考驗羅海薩。11分鐘，費蘭度右路傳中，被主隊後衞雲靴遜頂入自家大門，球證一度吹罰伊高沙托尼從後推人，但到場邊看過VAR之後，改判入球有效，傑志靠對手擺烏龍先拔頭籌。獅城水手機會不多，21分鐘韋特接應角球一頂，未能威脅王振鵬。

傑志換邊後繼續有埋門機會，58分鐘，恩查禁區內回傳，費蘭度後上一射僅僅柱邊出界。60分鐘，格拿皮里斯高波傳入禁區，安奴亞接應頂個拋物線，被王振鵬托出底線。67分鐘，費蘭度落底傳中，恩查一頂斜出。主隊攻勢未見起色，傑志就繼續搶攻，74分鐘費蘭度沿左路推入禁區，地波射破羅海薩十指關。最終傑志以2比0擊敗獅城水手，以1場勝仗為今屆「亞冠盃」征途作結。