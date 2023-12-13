6連捷！領滿貫力挫南華　蓋帝斯「一場重要勝利」

周三（13日）晚上演甲一男籃「紅綠大戰」，滿貫首節一度落後9分下，憑蓋帝斯30分17籃板，以95：81擊敗南華，豪取6連勝登上聯賽榜首。

南華首節以「雙塔」朱亮和陳曉峰出擊，前3分鐘在余理洋裡外開弓轟7分下，打出13：4，迫使滿貫叫暫停。「綠軍」蓋帝斯、歐陽維江其後打出7：0攻勢，追至落後2分，南華再由梁兆華、朱亮轟三分球拉開4分，滿貫換入惠龍兒和蔡再懃，3人隨即輪流得分，蔡再懃更博得「and 1」助滿貫反超前，首節領先23：21。

第2節滿貫由惠龍兒和和蓋帝斯鎮守內線，雖然搶盡進攻籃板，不過南華防守亦十分硬淨，令滿貫「雙塔」此節只合取8分，南華則靠曾湛元、朱亮等咬住比分。不過滿貫火力十足，蔡再懃兩度博得「and 1」，終於拉開至領先5分。其後出現爭議性判決，南華的葉耀邦從後捉住單刀快攻的吳松峻，被連吹兩個「U foul」（違反運動道德犯規）需立即離場，吳松峻4罰中3。滿貫此節尾段再有歐陽維江和李琪上籃和外投得手，助滿貫半場領先48：40。

滿貫換邊後由李琪和蕭瑋耀各得7分，一度領先多達15分。南華則有梁兆華、蘇柏軒先後入三分球，加上朱亮單節9分，再南華追至61：73。前5場不時半場就退下火線的蓋帝斯，今場終於要打足4節，第4節再顯功架，三分球、前場偷球一條龍入樽，個人連得7分，加上歐陽維江剷籃得分及惠龍兒的三分球，一輪13：0攻勢撲滅南華氣勢，領先多達21分。南華尾段力追不果，最終以81：95告負。

滿貫中鋒蓋帝斯轟入全場最高30分，另加17籃板，蔡再懃和李琪緊隨其後，各得16和14分。南華方面，朱亮轟全隊最高23分，另有余理洋和梁兆華得分「上雙」，各取16和12分。滿貫贏波後與香港東方同奪6戰全勝，但綠軍以較佳得失分優勢，雄踞榜首之位。

滿貫贏球功臣蓋帝斯賽後表示：「這是一場重要的勝利，南華是『Big 4』之一，是我們第一場真正的考驗，好開心能夠幫助球隊贏他們。今場南華的防守很好，我亦面對不少挑戰，不過很開心可以打足全場，和隊友合作取勝。」他不忘激勵隊友，繼續向冠軍進發：「大家繼續努力，享受籃球，我們只得一個目標，就是贏冠軍！」