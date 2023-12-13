艾華士取得雙雙　漢友擊敗崇德飛鷹

香港甲一籃球聯賽周三（13日）尾場，漢友憑艾華士取得全場最高的16分12籃板，加上黃銘德和殷兆俊分別有15和14分進帳，以58比46擊敗崇德飛鷹，飛鷹錄得6連敗。

漢友今場有上季效力灣區翼龍，此前曾投效甲一飛鷹和遊協，以及ABL澳門戰浪的史葛伊榮，註冊入球隊名單，使這位在香港出生的美國球員成為繼惠龍兒後另1位從EASL東超回歸本地甲一聯賽的球員。惟今仗他只落場數分鐘，未有得分進帳。

兩隊首節打得激烈，漢友有艾華士連取4分，殷兆俊上籃得手，，加上飛鷹得分主力奧斯汀頭4投盡墨，漢友第1節中段領先6比4。其後雙方手感未有起色，近3分鐘未有出現Field Goals，直到本節尚餘約分半鐘，馬港燊搶下進攻籃板後放入兩分，連同奧斯汀兩罰中一，飛鷹追至8比9完第1節。

飛鷹第2節再接再厲，打出1段9比2的攻勢反超，包括李東坤射入1球3分，之後楊文鋼兩度於外線建功，飛鷹一度拉開至6分差距。不過飛鷹之後手感下降，奧斯汀半場更錄得8投0中，漢友則在殷兆俊單節攻入8分的帶領下，始終緊咬分差，朱浩雯右路突破後放高籃得手，漢友在外援艾華士頭兩節進攻狀態一般，10投2中下仍順利追至24比24平手完半場。

奧斯汀第3節早段射入中距離後，終於錄得今場首個Field Goal兼為球隊再度領先，雖然漢友連得4分反超，但胡兆智成功抄截後再快攻放入兩分，黃銘德再回敬1次「And 1」，漢友領先至33比28，手感稍為回溫的艾華士本節末段兩罰全中後，再接應隊友傳送於中距離得手，漢友領先41比34進入第4節。最後1節形勢起初未有太大改變，漢友至本節中段仍以7分領先，不過飛鷹未有放棄，張國銓籃底放入後追至43比47，但漢友成功穩住局勢，黃銘德末段上籃拉開至56比43，最終以58比46順利勝出。

漢友中鋒艾華士全場取得16分12籃板，黃銘德和殷兆俊分別入15和14分，而飛鷹方面，僅得攻入13分的張國銓得分上雙，亦有23次團隊失誤，較漢友多5次種下敗因。