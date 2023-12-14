死亡之組大結局！PSG驚險出線　紐卡素包尾

歐聯分組賽周四(14日)凌晨結束，「死亡F組」大結局扣人心弦，巴黎聖日耳門(PSG)喺先落後下，憑17歲新星沙利艾美利救駕1比1逼和多蒙特，最終靠對賽成績力壓AC米蘭以小組次名出線。至於被AC米蘭反勝嘅紐卡素，淪為小組包尾緣盡今屆歐洲賽。

F組煞科戰2至4名都仲有機會出線，PSG作客多蒙特要贏波先肯定出線，但51分鐘被艾迪耶美攻陷落後0比1，當時另一邊紐卡素主場1比0領先AC米蘭，呢個局勢PSG係會被紐卡素爬頭而出局。不過PSG只係擔心咗5分鐘，沙利艾美利即喺禁區頂起腳射入，為PSG追成平手。

紐卡素戰況亦出現劇變，AC米蘭59分鐘由基斯甸普列錫追平，84分鐘「紅黑兵團」再由卓古斯入波反超前2比1完場，但佢哋希望PSG輸波嘅願望未有實現，最終PSG同AC米蘭同得8分下，PSG憑較佳對賽成績晉級，第3位嘅AC米蘭轉戰歐霸盃，而紐卡素就包尾出局。

PSG教練安歷基賽後表示：「我哋目標係首名出線，但喺呢個咁艱難嘅小組，次名出線都OK。前面會有更多挑戰，但到明年2月我哋會變得更強，我好滿意球員表現，沙利艾馬利係超級英雄！」至於紐卡素領隊艾迪侯域就話：「球員已經盡晒力，我哋要將失望變成前進嘅動力。」