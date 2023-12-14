直播甲一男籃爭前6關鍵戰　晉裕撼建龍飛馬

甲一周四（14日）上演前6爭奪戰，晉裕和建龍飛馬目前戰績同為1勝4負，銀牌賽建龍飛馬2分險勝，聯賽再度碰頭，兩軍新外援將會首度交鋒，料有一番激鬥。

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踏入季中，晉裕和建龍飛馬同樣僅錄1勝，雖未有護級壓力，不過前者已經4連敗，後者亦苦吞3連敗，同樣急需一場勝仗振士氣。建龍飛馬於銀牌賽以78：76險勝晉裕，今場再次狹路相逢，建龍飛馬控衞李旭川期待有更佳演出：「今次兩隊都有外援，相信會是一番激戰，我們會全力以赴爭勝，希望可以限制對方幾位有經驗的球員，例如蘇志樂、劉子禮、梁民熊和林萬進，外援方面我們相信亞理可以同對方外援抗衡。」

建龍飛馬上月中57：65不敵前6競爭對手康仁福建，此前又「爆冷」2分不敵南青，李旭川認為球隊已吸取教訓，接下來的比賽會更加努力：「之前的敗仗的確有點打擊士氣，但這亦令我們更加想贏之後的比賽。亞理其實幫到我們很大忙，參與不少快攻得分，暫時我們最大問題是陣地和外援的配合，要有更多本土球員挺身而出，希望我們之後做得更好。」

至於晉裕，上場以78：113不敵銀牌冠軍滿貫，錄得4連敗，該仗射手劉子禮手感火燙攻入21分，外援艾勤面對滿貫「雙塔」蓋帝斯、惠龍兒嚴防下得19分、10籃板。這場之後，晉裕休戰一個多月，與甲二日域友賽備戰，養精蓄銳迎戰建龍飛馬。今場將是兩隊外援亞理和艾勤首度交鋒，兩人同樣身高超過2米，不過前者較多剷籃得分，後者則較少籃底硬碰，擅長中距離投籃，且看誰能帶領球隊取勝。

甲一今日賽程

地點：灣仔修頓場館

7：00pm 晉裕 對 建龍飛馬 ；

8：40pm 南青 對 香港東方

門票：60元，長者學生優惠票：40元