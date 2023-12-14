甲一PPV直播南青鬥香港東方　梁嘉顯再做「蝙蝠俠」

甲一男籃聯賽周四（14日）尾場，南青與「長勝軍」香港東方正面交鋒。雖然香港東方實力佔優，但近期受傷病潮困擾，死怕難以用最佳陣容出擊，且看是役面對南青能否延續強勢，力爭7連勝。（on.cc東網周四晚上8時40分提供按次收費PPV直播）

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南青目前在聯賽錄得1勝6負，餘下兩場常規賽要奮力搶分，以免陷入降班危機，其中早前對建龍飛馬的聯賽射入絕殺的關雋陶、區浩軒和蕭俊傑等主力，務必要挺身而出，助球隊爭勝。惟今場與香港東方交手，即使「藍軍」近期有幾位主力養傷，勢將無法以最強人腳應戰，但是役倒戈的麥洛連相信都會對南青防守構成極大壓力。

至於香港東方，養傷已久的基拔一直未有歸期，而徐遠征就於上場對永倫的賽事中受傷，其後證實足踝受傷、前距腓韌帶部分撕裂、跟腓韌帶中度撕裂，連日來積極復康，但今場恐怕難以披甲。另外，梁嘉顯鼻骨傷勢亦有異樣，月前隨香港籃球隊到澳洲集訓期間撞傷鼻骨的他，近日在社交網自言「#冇錯我又爆多一次#蝙蝠俠又嚟喇」，意味他要再戴面罩上陣，負起得分重任，爭取7連勝。