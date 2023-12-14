政府提出節約用水　巴塞球員被禁更衣室沖涼

西甲豪門巴塞隆拿成績滑落，繼上輪西甲主場2比4不敵基羅納後，周四(14日)凌晨歐聯H組作客2比3輸畀魚腩球隊安特衛普，雖然無礙首名出線，但始終影響面子。屋漏偏逢連夜雨，西班牙加泰羅尼亞政府提出新政策節約用水，巴塞球員下月開始唔可以喺主場更衣室沖涼，難怪球員冇晒心機。

賽前提早獲得首名出線資格嘅巴塞隆拿今仗作出輪換，結果開波76秒就失守，被安特衛普18歲新星禾美倫射破大門，成為巴塞近12年最快失波嘅歐聯賽事。戰至35分鐘，巴塞隆拿靠1次快速反擊，由費倫托利斯射入扳平，但下半場初段，巴塞防線又犯錯，被安特衛普前鋒雲遜贊臣射成2比1。

進入補時掀起高潮，巴塞由後備上陣嘅17歲小將馬克基爾接應罰球頂入扳平，但轉個頭，安特衛普憑1次突擊由伊蘭尼基拿單刀射入致勝1球贏3比2，經歷今屆歐聯首5場分組賽都輸波之後，今仗打開勝利之門，即使包尾出局都有交代。

巴塞惡耗一單接一單，加泰羅尼亞政府宣布由於當地出現乾旱，由下月開始，健身室及體育中心都唔可以沖涼，巴塞隆拿、基羅納、愛斯賓奴等加泰地區球隊都受影響，球員唔可以喺訓練基地及主場更衣室沖涼，需要去酒店或者返屋企沖。