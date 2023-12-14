香港隊　首操僅21人參與　安帥：仲夠時間備戰

「亞洲盃」決賽周將於明年1月份舉行，香港男子足球代表隊周二（14日）早上即在將軍澳足球訓練中心（FTC），展開首課本地集訓，惟只有21人參與。主教練莊恩安達臣在收操後接受訪問，指不太擔心影響備戰，認為目前尚有足夠時間；同時他又提到球員在集訓期間不可回球隊操練，以及參與「賽馬會菁英盃」賽事。

由於傑志剛作客新加坡出戰「亞冠盃」分組賽，陳俊樂、陳晉一、羅梓駿、周緣德及艾里奧仍未返港，加上米高、梁諾恆身處海外，預計7-10日後才歸隊，連同因傷只留在健身室獨自鍛練的保羅、林衍廷，是日只有21人出席。首課操練僅以簡單熱身、猜波和跑步為主，而尾段則進行小型6對6分隊賽，惟余在言、黃威、勞烈斯、祖連奴、孫銘謙、徐宏傑、陳肇鈞因輕傷未有參與，港隊稍作休息後，下午將繼續集訓。

是日操練僅21人參與，當中更有多名球員因傷避戰分隊賽，收操後主教練莊恩安達臣接受訪問卻未顯得太擔心：「距離第一場『亞洲盃』賽事大約四星期，仲有足夠時間，5名傑志球員聽日會歸隊，依個星期主要畀球員恢復狀態，反而下星期同去到阿布扎比，對備戰先更加重要。」安帥續指目前多名球員受傷，要視乎他們最終的健康狀況及狀態，才可決定25人海外集訓名單，預計會在聖誕節前後公布。

港隊今次本地集訓將維持約兩星期，只有平安夜才休假一天，但期間將繼續進行多場「賽馬會菁英盃」、聯賽及「足總盃」賽事，安帥透露為免影響備戰，已向球會制定數項規矩：「喺本地集訓期間，球員可以番去踢聯賽同『足總盃』，但『賽馬會菁英盃』就唔得，不過其實都係得兩場賽事，包括東方對晉峰、同均業北區對冠忠南區。但只係得比賽日，唔可以參與日常訓練，而上陣時間就冇限制，由球會教練決定。」

除此之外，對比初選名單共有13人，無緣列入今次本地集訓決選名單，對此安帥坦言感到抱歉，又提到謝家強（Sean）、費蘭度等港隊常客的落選原因：「Sean自己唔想嚟訓練營，因為暫時未同球會簽新合約，但佢話如果之後仲需要佢，絕對可以番嚟，當然我希望喺香港睇吓佢嘅狀態先。而費蘭度因為小朋友即將出世而惋拒，黃洋始終今年上陣時間太少，狀態唔足以參與今次咁高水平嘅比賽。兩閘又有足夠人選，所以唔揀賓紀文、亞歷斯祖。」