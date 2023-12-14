香港隊　兩入籍兵首操 「肥彭」：訓練方式好唔同

香港男子足球代表隊周四（14日）於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開本地集訓，備戰明年「亞洲盃」決賽周。其中早前取得特區護照後，隨即獲得補選的兩名巴西裔前鋒祖連奴、史提芬彭利拿首次參與港隊操練，惟前者因傷只能在場邊觀看，而「肥彭」則指訓練方式與球會有差別，需要時間適應。

兩名入籍兵祖連奴及史提芬彭利拿，是日首度參與港隊操練，但前者有傷在身，未有參加分隊賽，僅於場邊緩跑，而「肥彭」則不時在比賽中取得入球，狀態十分理想。主教練莊恩安達臣亦對兩人趕及在「亞洲盃」前入籍感到開心：「對香港隊同香港足球都係好事，佢哋兩個好有質素，可以擺個波入網，正正係香港目前所缺乏。」

祖連奴2016年來港後，先後效力香港飛馬及標準流浪等球隊，今季轉投傑志已為球隊作不少貢獻，如今終於取得特區護照，並參加港隊集訓，他形容是「夢想成真」：「自從嚟到香港之後，我就視打入香港隊為目標，依家終於有機會代表香港出去踢比賽，我一定會盡全力踢好每場波，為香港寫下歷史新一頁。」他亦十分感恩能夠在備戰「亞洲盃」之際，獲徵召入港隊，盼望最後能夠順利代表香港出戰這個大賽：「如果有得踢『亞洲盃』，對我嘅職業生涯係好重要嘅事，所以依家最緊要係提升狀態，為『亞洲盃』作準備。」

至於史提芬彭利拿則稱讚是日訓練質素十分理想，指不會感到太疲倦：「港隊訓練方式同南區有少少唔同，我要少少時間適應，但都唔會太攰，相信問題不大。」「肥彭」又表示會盡力在操練中做好自己，平常心看待成為港隊正選十一人的機會：「我會努力喺操練交足貨，做唔做到正選就交畀教練決定。」