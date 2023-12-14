歐聯16強出爐西甲威盡　英超雙雄「自作孽」

歐聯分組賽結束，16強球隊全部誕生，淘汰賽抽籤會喺下周一(18日)晚舉行，16強當中西甲成為最大贏家，5支代表球會除西維爾包尾出局外，巴塞隆拿、皇家馬德里、馬德里體育會同皇家蘇斯達都係以小組首名出線；英超表現令人失望，曼聯同紐卡素都包尾，喺今季「歐洲排名系數」勁失分，隨時「自作孽」。

16強當中西甲有4支球隊成為最大戶，德甲(拜仁慕尼黑、多蒙特、RB萊比錫)同意甲(國際米蘭、拿玻里、拉素)都分別有3隊晉級，近年成績彪炳嘅英超就最令球迷失望，只有曼城同阿仙奴晉級，紐卡素同曼聯都係小組包尾，連轉踢歐霸盃嘅資格都冇。

來屆歐聯改制，今季2個「歐洲排名系數」最高嘅聯賽，將可以「多1隊」參加歐聯，如果根據過去7季數字，英超有6季都排前2名，可惜今季喺曼聯同紐卡素「拖累」下，目前英超排名系數(12.13)輸畀德甲(13.36)同意甲(13.14)排第3位，稍為領先第4嘅西甲(12.06)。(截至歐聯分組賽完結，未計歐霸、歐協聯最後1輪)。

曼聯同紐卡素今季聯賽成績麻麻，爭歐聯資格好可能依賴呢個「額外第5位」，如果佢哋其中一隊最終排第5，但英超未獲「獎勵」，只可以怪自己唔爭氣。

●首名出線：

拜仁慕尼黑、阿仙奴、皇家馬德里、皇家蘇斯達、馬德里體育會、多蒙特、曼城、巴塞隆拿

●次名出線：

哥本哈根、燕豪芬、拿玻里、國際米蘭、拉素、巴黎聖日耳門、RB萊比錫、波圖