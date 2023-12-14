賀歲盃復辦！托迪率世界傳奇來港會「陳7」陳偉豪

賀歲盃相隔5年後復辦，大會周四（14日）舉行記者會公布安排，其中托迪、佩奧爾及華朗等世界傳奇名將，農曆新年期間將會來港獻技，與陳肇麒及陳志康等組成的香港明星隊，明年2月13日年初四於香港大球場較量。

主辦機構公布的13人世界明星隊隊員名單中，有多位世界傳奇名將在陣，除了羅馬名宿托迪之外，占士、祖利奧施薩、佩奧爾、施維斯達、馬特拉斯、希比亞、卡維奴、堤亞高文迪斯、史奈達、華朗、文迪達及摩連迪斯等，都有機會來港獻技。

至於香港明星隊有港隊門將葉鴻輝領軍外，陳肇麒、范俊業、陳偉豪、山度士、李健和及陳志康等本地名宿都會壓陣。賽事將於明年2月13日假香港大球場舉行，票價介乎180至980元。是日記者會上除了有足總主席霍啟山以主禮嘉賓身分現身之外，陳偉豪、唐建文、葉鴻輝及梁振邦等幾位現役及退役本地球星，都有到場支持。

明年初本地大型賽事連場，早前公布的「世界足球傳奇盃」及國際邁亞密訪港表演賽，將會在賀歲盃前上演，霍啟山希望籍此引起更多球迷關注：「賀歲盃會係我哋未來兩個月足球嘉年華嘅壓軸賽事，短時間內多個賽事，希望可以刺激到本地足球氣氛，每場波都有唔同定位，令球迷有唔同體驗。」他續指今次賽事能夠最終落實，少不了各方面的協調，希望未來邀請更多世界級球員及球隊訪港。主辦機構負責人金偉明就表示今次「賀歲盃」籌辦超過1年，期間參賽球星名單曾多次改動，他透露將再有其他傳奇球星參與，售票安排則有待公布。

前港隊隊長陳偉豪就期待與佩奧爾及史奈達等球星交手，直言有需要加操準備今場「賀歲盃」大戰，並表示不介意被對手取得入球：「反而我更想入對手波，會踢得進取啲。」他對今次「賀歲盃」安排感滿意：「近年賀歲盃都係本地賽，唔係好吸引，但今次隆重其事去搞，我係球迷都好想去睇，加上票價係吸引，一家大細當新年節目入場睇波，相信氣氛會好好。」陳偉豪指出今次香港明星隊有不同年代的本地球員助陣，希望能吸引更多球迷入場。

賽事資料：

日期：2024年2月13日 (星期二，年初四)

開賽時間：下午五時

場地：香港大球場

對戰球隊：世界明星隊 對 香港明星隊

票價：港幣180元至980元

售票平台：FWD MAX 生活體驗平台 (fwdmax.fwd.com.hk)