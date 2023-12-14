香港哥爾夫球會首推「高球《童》樂拓展計劃」

香港哥爾夫球會密鑼緊鼓為迎接粵港澳舉行全運會作好準備，進一步於學界推出嶄新高球普及活動。香港哥爾夫球會推出「高球《童》樂拓展計劃」，與高球模擬器供應商合作，向港、九、新界的中、小學生提供高球啟蒙體驗，率先為2025年全運會高球項目預熱 。

計劃將為參與的學校免費設置高球模擬器，首階段已有18間學校報名，預計可接觸到至少 8,000名學生，讓學生在學校的體育堂和課餘時間體驗高球運動。球會今日於聖公會榮真小學舉辦計劃啟動禮，逾百名學生踴躍試玩高球模擬器，場面熱鬧。

目前已報名參與的學校遍佈港、九、新界，包括北區、將軍澳、觀塘、中西區等。

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示：「高球普及化一直以來都是球會的重點工作 之一 。隨着港隊球手在多項國際大賽取得驕人成績，以及今年多個大型國際賽事落戶香港，社會上有愈來愈多人希望進一步認識 高球 運動。 球會推出『高球《童》樂拓展計劃』，就是要提供機會讓學生從小接觸高球，這不但促進學生的多元化發展，也有助香港發掘新一代高球運動員 。」

郭永亮續說：「球會正配合政府積極爭取2025年全運會高球項目落戶粉嶺球場。我們希望更多老師和學生認識高球的魅力所在，屆時一起迎接和享受全運會的賽事。」