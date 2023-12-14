舒列夫5仗狂失14粒　羅馬擦魚腩轟列搶半W

歐霸G組關鍵戰，羅馬主場硬撼舒列夫。羅馬為爭首名直接出線席位，今仗非勝不可，而且佢哋踢親歐霸例搶韁，遇上冇骨魚腩舒列夫，相信一開波即搶攻，半場主勝咪錯過。（Now 646周五凌晨1時45分直播）

先講講G組形勢，榜首布拉格斯拉維亞同羅馬已提早鎖定前兩位，依家斯拉維亞領先2分，對賽成績亦相同，斯拉維亞喺得失球差亦領先羅馬4球。由於歐霸小組首名可直接進身16強，次名則要踢附加賽，因此羅馬除咗今仗要贏波外，仲要盡數對手，同時要望斯拉維亞失分，先有機會取得首名直接出線席位，非常被動。

不過羅馬首先要做好本分先有價講，畢竟對手只係實力最弱嘅舒列夫，呢支摩爾多瓦球隊頭5輪分組賽僅得1和4負，更加狂失14粒，可謂任人魚肉。羅馬箭頭盧卡古同左翼衞薩利域斯基下仗要坐波監，今仗可毫無保留地搏盡，而盧卡古喺今屆歐霸已有4球進帳，擺明屈機。

何況羅馬擅搶開局，睇番佢哋頭5輪分組賽，有4場於上半場已取得領先優勢，而舒列夫頭5輪亦有3次半場落後，「雌狼」今仗勢必先發制人，半場主勝有計。

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