意大利網壇型男姆錫迪　加入香港公開賽戰團

意大利網壇新星加入香港網賽戰團！「中銀香港網球公開賽2024」將於12月31假維園網球場展開，賽事主辦單位宣佈，多位近年在網壇嶄露頭角的新生代訪港，包括21歲球手姆錫迪(Lorenzo Musetti)將角逐錦標，此子為意國捧走今年台維斯盃冠軍的成員之一，曾有擊敗「世一」祖高域的往績，實力不容小覷。

曾贏過澳網青少年組冠軍及排名青年世界第一的姆錫迪，早已被視為網壇明日之星，自轉打職業後其世界排名最高攀上第15位（現時27位），是繼仙拿之後、意大利年輕一輩的代表球手。擁有兩項ATP單打冠軍的他，單手反手動作尤其瀟洒，加上俊朗外型令他成為偶像級球星。

姆錫迪也有不少令人印象深刻的勝仗，包括今年4月蒙地卡羅第3圈贏「世一」祖高域4比6、7比5、 6比4。而2022年7月他於漢堡公開賽決賽擊敗艾卡華斯（6比4、6比7(6比8)、6比4，成功封王，都證明了他的潛質和實力，足以與頂級球手抗衡。

跨年盛事香港網球公開賽將於於2023 年12 月31日至2024年1月7日假維多利亞公園網球主場上演，除姆錫迪外，來自法國的19 歲人氣球手費爾斯（Arthur Fils）亦已報名參賽，他今年在里昂一站中贏得個人首個 ATP巡迴賽單打冠軍，並於比利時安特衛普一站中晉級決賽，助他升至世界排名第36位。

兩位年新星將與早前宣布訪港的好手，包括魯列夫、卡查諾夫、泰科爾、施力等比拚。西班牙球手阿吉（Roberto Bautista Agut）亦落實訪港。