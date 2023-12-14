晉裕力挫建龍飛馬　Hot Hand蘇志樂「今場贏得驚險」

甲一男籃聯賽周四（14日）頭場上演爭前6搶分戰，晉裕憑外援艾勤和蘇志樂合取52分，以74：63擊敗建龍飛馬，終止4連敗。

晉裕今場入局較快，甫開戰即率先搶攻，建龍飛馬首節防守鬆散，不時「走甩」對手，令蘇志樂投進2記三分球，另加一次「and 1」單節攻入11分，助晉裕首節領先23：16。建龍飛馬此節主要靠亞理硬闖顏色地帶搶分，單節交出8分。

第2節建龍飛馬換入張馳岳加強火力，手感不俗的他單節有11分進帳。晉裕方面，以何俊杰和艾勤夾擊亞理，效果頗為理想，艾勤此節亦發威，裡外開弓單節豪取13分，助晉裕半場領先47：35。

換邊後，建龍飛馬中鋒亞理率隊反擊，2分多鐘得6分，打出12：2攻勢，一度追至落後2分。晉裕此節進攻失靈，全隊只得12分，建龍飛馬追至49：59。

第4節建龍飛馬控衞張馳岳連得4分，隊長馮嘉豪中距離跳投得手，加上亞理命中今場首個罰球，力追至60：64。不過晉裕始終經驗較佳，靠蘇志樂連得5分，加上艾勤的2分球，再將比數拉開，建龍飛馬的馮嘉豪回敬一球三分球，可惜仍未能挽回局勢，最終晉裕以74：63取勝，4連敗走勢告終，將戰績改寫至2勝4負，有力爭取前6位置。

今場艾勤18次起手命中11球，取得全場最高28分，另加19個籃板，球隊另有蘇志樂得分上雙，他全場轟入5球三分球，貢獻24分、7籃板。建龍飛馬方面，張馳岳19分4籃板，亞理取得17分24籃板。

蘇志樂賽後直言今場「贏得驚險」：「我們的年輕球員首戰甲一，經驗尚淺，仍需磨練球場觸覺，加上梁民熊比賽時扭傷足踝，第3節缺少他帶領年輕球員，被對手追回不少分數。我們未能維持比賽強度，很多時有一輪表現不錯，但之後無以為繼，會出現一些失誤。」「阿樂」表示，這場勝仗相當關鍵：「我們這幾場比賽都不能再輸，要和漢友搶前6最後一席位。」