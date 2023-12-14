年終賽「鄧謝配」負南韓組合　暫兩戰皆北

鄧俊文和謝影雪以局數1比2，不敵世界第3的南韓組合徐承宰及蔡侑玎。

BWF世界巡迴賽總決賽（年終賽）周四（14日）於中國杭州上演次日賽事，第3次獲得參賽資格的香港混雙組合鄧俊文和謝影雪小組首場不敵世界第一中國組合鄭思維／黃雅瓊，第2場以局數1比2不敵世界第3南韓組合徐承宰／蔡侑玎，餘下賽事力爭開齋。

羽毛球年終賽12月13至17日於中國杭州舉行，由世界巡迴賽前8球手和組合獲得參賽資格。位於「死亡B組」的香港組合鄧俊文和謝影雪首場以17：21、17：21不敵世界排名第一的中國組合鄭思維／黃雅瓊。兩隊爭持激烈，首局其中一分更打足54次來回，最後由黃雅瓊網前得分，這球精彩角力更被BWF官網將片段「貼堂」。這對香港組合第2場硬撼世界第3南韓組合徐承宰／蔡侑玎，鄧俊文上場觸傷右肩，最終在先贏一局21比17之下，後勁不繼連輸兩局13比21及18比21，小組最後一場將對另一南韓組合金元浩／鄭娜銀。

其他焦點方面，中華台北前球后戴資穎以21：15、21：23及21：11，局數2：1擊敗世界第13 南韓球員金佳恩，取得小組2連勝，第3場將會大戰世界一姐安洗瑩，後者以21：14、21：16力挫印尼的Gregoria Mariska Tunjung，小組錄1勝1負。