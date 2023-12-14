香港東方大勝南青42分　豪取7連勝升榜首

香港甲一籃球聯賽周四（14日）尾場，「常勝軍」香港東方與南青正面交鋒，最終「藍軍」憑麥洛連取得全場最高的21分16籃板，以86：44大破有區浩軒射入14分的南青，聯賽7連勝，力壓另一支打少一場的長勝軍滿貫而重登榜首；南青戰績則改寫成1勝7負。

早前受傷患困擾的香港東方得分主力徐遠征，是役入選後備名單，鼻骨傷勢有異樣的梁嘉顯則戴上面罩出擊，無阻「藍軍」第1節甫開始，就憑倒戈的麥洛連連取6分，加上徐遠成切入得手，打出8：0的攻勢領先。其後朱梓鎔突破分球，助攻麥洛連射入3分球後，後備登場的徐遠征亦於外線得手，足證傷勢無礙，而在內線予取予攜的麥洛連，首節已錄得15分9籃板，助香港東方領先27：8完第1節。

南青第2節有何倚楊射入3分球嘗試「止血」，但香港東方隨即憑徐遠征剷籃，梁嘉顯於外線「發炮」，以及卜聿揚發揮身高優勢，籃底放入兩分擴大分差，南青完半場前有區浩軒於3分線外建功，以18：39 落後完頭兩節。

換邊後戰況未有改變，朱梓鎔和陳兆榮先後攻入3分球，縱使前者到第3節中段已5犯離場，但香港東方繼續控制戰局，麥洛連上籃搏得「And 1」，南青的司徒偉傑到第3節約最後40秒亦回敬1次「And 1」，可惜球隊仍以33 ：61大幅落後。眼見分數差距愈來愈大，香港東方最後1節開始調入出場時間較少的球員落場，包括迪維拉和黃浩賢，迪維拉其後勇戰受傷，要由球隊工作人員攙扶離場，最終香港東方贏86：44完場，甲一聯賽7連勝。

甲一男籃聯賽形勢（截至12月14日)

球隊 賽 勝 負

香港東方 7 7 0

滿貫 6 6 0

永倫 6 5 1

南華 7 4 3

康仁福建 6 4 2

南青 8 1 7

晉裕 6 2 4

漢友 6 2 4

建龍飛馬 6 1 5

崇德飛鷹 6 0 6

註:

贏波獲2分，落敗獲1分

常規賽前6名晉級，前2名直接入季後賽4強，第3至6名進行附加賽爭逐餘下兩個4強席位